Man Utd : Mourinho a confiance en Martial « Par Eric Bethsy - Le 19/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Souvent relégué sur le banc de Manchester United, Anthony Martial (21 ans, 1 apparition et 1 but en Premier League cette saison) a l’habitude de recevoir des critiques de la part de son manager José Mourinho. Pourtant, le technicien assure qu’il croit en l’attaquant français malgré la recherche d’un joueur de côté sur le marché des transferts. "J’ai foi en lui. Le joueur que je cherchais au mercato n'était sûrement pas un ailier, parce que j'en ai. Le joueur que je cherchais m'aurait permis de jouer avec une défense à trois et il aurait joué sur un côté, a expliqué le Portugais. En tant que joueur purement offensif, Martial est un bon élément. Il est l'un des joueurs qui réaliseront une meilleure saison par rapport à la précédente. Je vois mes joueurs et je suis sûr que certains seront meilleurs que la saison dernière, et Anthony en fait partie, c'est certain." Rappelons que Mourinho s’est opposé au départ de l’ancien Monégasque, buteur et passeur décisif contre West Ham (4-0) lors de la 1ère journée de championnat. Rappelons que Mourinho s’est opposé au départ de l’ancien Monégasque, buteur et passeur décisif contre West Ham (4-0) lors de la 1ère journée de championnat.

