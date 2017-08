Metz : la grosse déception de Cohade

Battu par Monaco (0-1), ce vendredi, lors de la 3e journée de Ligue 1, Metz n'est pas passé loin d'accrocher le match nul. Un résultat forcément décevant pour le milieu offensif Renaud Cohade (32 ans, 3 matchs en L1 cette saison).

"On est déçu parce qu'on a fait le match qu'il fallait contre cette équipe. Ça se joue sur un détail. C'est une équipe en pleine confiance qui a beaucoup plus de maturité que nous. Il faudra se servir des belles choses pour la suite et commencer à prendre des points. Aujourd'hui, on est à zéro, a regretté l'ancien Vert au micro de Canal + Sport. On a eu quelques coups où on aurait pu marquer. Dans le jeu, ils ont eu le monopole. On a décidé de défendre bas, ç'a plutôt bien fonctionné. Ils ont des attaquants de grande classe, il ne faut pas leur laisser un mètre. Ce n'est que du football. Ce sera une saison compliquée, on avait un début de championnat difficile face à de grosses écuries. On va travailler, on a du boulot. On va s'accrocher."

Les Grenats ont pour le moment perdu toutes leurs rencontres de championnat...