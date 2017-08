Monaco : Ghezzal se frotte les mains

Nouvelle recrue de Monaco, l'ailier Rachid Ghezzal (25 ans) a réalisé une entrée fracassante à Metz (1-0), ce vendredi, lors de la 3e journée de Ligue 1, offrant une superbe passe décisive pour Falcao. Une première réussie qui enchante l'international algérien.

"C'est une bonne première pour moi, j'avais hâte de reprendre. J'ai connu un mercato agité. J'ai la chance d'être décisif en plus. On gagne donc c'est une bonne soirée. Même ceux qui étaient avant moi ont fait un gros travail. On a mis beaucoup de pression comme le demandait le coach. En gardant le rythme, ils allaient faiblir. Ç'a été un vrai travail d'équipe pour mettre la pression, les fatiguer, a indiqué l'ancien Lyonnais au micro de Canal + Sport. A moi de gagner ma place comme partout. A moi de travailler et de gagner ma place."

Avec le départ de Bernardo Silva à Manchester City, le Fennec a une carte à jouer du côté de l'ASM...