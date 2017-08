PSG : Al-Khelaïfi salue Matuidi « Par Youcef Touaitia - Le 18/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Six années après son arrivée, le milieu de terrain Blaise Matuidi (30 ans) a finalement quitté le Paris Saint-Germain pour la Juventus Turin, ce vendredi. La fin d'une belle aventure sur laquelle est revenu le président francilien, Nasser Al-Khelaïfi. "Je garderai un excellent souvenir des six saisons de Blaise sous notre maillot. C'est un joueur qui a disputé chaque match avec beaucoup de générosité et une envie permanente de tout gagner, suscitant l'admiration de tous. Blaise restera dans nos cœurs et il sera toujours le bienvenu dans la grande famille du PSG. Nous lui souhaitons une pleine réussite pour ce premier défi à l'étranger et tout le succès possible avec l’équipe de France en cette saison de Coupe du monde", a réagi le dirigeant qatari sur le site officiel du PSG.

News lue par 5909 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+