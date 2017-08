PSG : Aulas annonce une réaction des cadors « Par Damien Da Silva - Le 18/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant Neymar (25 ans) en provenance du FC Barcelone pour 222 millions d'euros cet été, le Paris Saint-Germain a réussi un formidable coup, mais s'est également attiré les foudres des cadors européens (voir ici), inquiets face à la puissance financière du PSG. Dans les colonnes du quotidien Le Monde, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a annoncé une réaction des grandes formations européennes face à cette transaction réalisée par Paris. "Il y a une réaction plus qu’épidermique. Elle est culturelle. Pour en avoir parlé avec tous les présidents présents à la réunion de l’ECA, dont Nasser Al-Khelaïfi est membre, il y a une inquiétude qui est liée au fait qu’il n’y a plus de limite. (...) Oui, il y aura une réaction. Manchester City fait des choses assez similaires. Le football ne doit pas se résumer à une opposition fratricide entre Abou Dhabi et le Qatar d’un côté, et puis de l’autre côté d’avoir des règles où c’est l’argent généré par le savoir-faire des clubs qui vient déterminer leur capacité à être les meilleurs sur le plan sportif. Il y a une prise de conscience qui devrait avoir des lendemains", a assuré Aulas. On ose à peine imaginer la réaction des grandes équipes européennes si le PSG recrute l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé pour plus de 180 millions d'euros... On ose à peine imaginer la réaction des grandes équipes européennes si le PSG recrute l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé pour plus de 180 millions d'euros...

