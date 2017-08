Liverpool : Coutinho, 125 M€ refusés !

Le dossier Philippe Coutinho (25 ans) s'anime ! Alors que le FC Barcelone s'était montré confiant concernant la finalisation de ce transfert, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a calmé l'optimiste des Blaugrana (voir brève 10h33). Et d'après les médias britanniques, les Reds viennent bel et bien de refuser une nouvelle offre du club catalan.

Et pourtant, quelle proposition du vice-champion d'Espagne ! Liverpool aurait ainsi décliné une offre de 125 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, pour le milieu offensif brésilien. Les enchères grimpent de plus en plus et les deux formations ont encore 13 jours pour trouver un terrain d'entente...