PSG : l'ambition d'Emery avec Neymar « Par Damien Da Silva - Le 18/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) pour 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un énorme coup. Disposant bien évidemment de grandes ambitions pour son équipe, l'entraîneur parisien Unai Emery espère que le PSG passera un cap collectivement avec le Brésilien, tout en lui permettant de devenir le meilleur joueur du monde. "Neymar peut donner beaucoup individuellement à l’équipe, mais pour moi ce qui compte c’est tout le groupe. (...) Nous voulons grandir avec lui, et l’aider à devenir le meilleur joueur du monde. On fera ce travail pour lui, et il fera ce travail pour nous, à devenir une plus grande équipe. Neymar donne quelque chose en plus : il donne du rythme, des combinaisons, des passes, de la vitesse", a énuméré le technicien espagnol en conférence de presse. La star auriverde pourra afficher ses qualités dimanche (21h sur Canal +) face à Toulouse en clôture de la 3e journée de Ligue 1. La star auriverde pourra afficher ses qualités dimanche (21h sur Canal +) face à Toulouse en clôture de la 3e journée de Ligue 1.

