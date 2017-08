Lille : De Préville plaît aussi à Bordeaux

Apprécié par son entraîneur Marcelo Bielsa, l'attaquant de Lille Nicolas De Préville (26 ans, 2 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne manque pas de prétendants lors de ce mercato d'été. D'ores et déjà annoncé dans le viseur de Burnley et de Rennes, l'ancien Rémois plaît également à Bordeaux d'après les informations du quotidien régional Sud-Ouest.

En effet, dans l'éventualité de la probable vente de Diego Rolan d'ici le 31 août, le coach des Girondins Jocelyn Gourvennec aurait coché le nom de De Préville pour renforcer son secteur offensif. Cependant, il paraît difficile d'imaginer le LOSC céder l'un de ses meilleurs éléments offensifs à moins de deux semaines de la fin de cette période des transferts.