PSG : la sortie montrée à Lucas et Di Maria !

Pour rester dans les clous du fair-play financier et pouvoir s'attaquer ainsi au dossier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a besoin de renflouer ses caisses. Outre le départ attendu de Blaise Matuidi pour la Juventus Turin, le directeur sportif parisien Antero Henrique cherche aujourd'hui à recaser ses milieux offensifs Lucas (25 ans) et Angel Di Maria (29 ans, 2 matchs en L1 cette saison), affirme L'Equipe ce vendredi. La porte de sortie a ainsi été clairement indiquée au Brésilien et à l'Argentin. Problème, les deux joueurs se voient plutôt rester à Paris où ils disposent d'un salaire des plus confortables, et ce en dépit d'une concurrence qui s'annonce impitoyable. Mais si le PSG reçoit une offre de 30 millions d'euros pour le premier, et de 60 millions pour le second, Lucas et Di Maria n'auront pas vraiment le choix.

