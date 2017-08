OM : Garcia n'épargne pas ses joueurs « Par Damien Da Silva - Le 18/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, l'Olympique de Marseille a été accroché par Domzale (1-1) lors du match aller des barrages de l'Europa League. Très décevants en première période, les Phocéens ont été sérieusement bougés par les Slovènes et l'entraîneur olympien Rudi Garcia n'a pas hésité à le souligner. "Ils courent beaucoup et mettent de l'impact. On a été surpassés sur le plan athlétique en première période. On s'est fait manger, notamment au milieu. Parfois, il faut savoir mettre le pied pour récupérer le ballon. Le foot est aussi un combat. On a été mieux dans ce domaine en seconde période et comme par miracle, c'était mieux", a analysé le technicien français devant les médias. Malgré une performance moyenne, Marseille se trouve en ballottage favorable après ce résultat à l'extérieur. Malgré une performance moyenne, Marseille se trouve en ballottage favorable après ce résultat à l'extérieur.

