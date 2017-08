C3 : Domzale 1-1 OM (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malmené en première période, l’Olympique de Marseille a finalement accroché le résultat nul en Slovénie face à Domzale (1-1), ce jeudi, lors du barrage aller de la Ligue Europa. Mis sous pression par des Slovènes affamés, les Olympiens craquaient d’entrée sur une phase arrêtée, le défenseur Vetrih profitant du mauvais marquage de Sertic pour trouver la faille (1-0, 12e). Un premier quart d’heure catastrophique qui aurait pu tourner au cauchemar sans un arrêt réflexe de Mandanda devant l’intenable Firer. Malgré le soutien indéfectible des fans, venus en nombre, les Marseillais ne proposaient rien et se faisaient même balader sur certaines séquences ! Au fil des minutes, les protégés de Rudi Garcia retrouvaient très légèrement leurs esprits mais l’ensemble restait trop brouillon. Passes mal ajustées, centres trop fuyants, la précision n’était clairement pas au rendez-vous, malgré deux opportunités cadrées de Thauvin. Tout le contraire de la formation locale, toujours dangereuse sur les phases offensives et étonnante de facilité sur le plan technique. Au retour des vestiaires, Firer était proche du KO mais sa tentative ratait de peu le cadre. Une chaude alerte qui obligeait les Phocéens à se précipiter, parfois un peu trop puisqu’ils étaient très souvent signalés hors-jeu. Mais à force de pousser, l’OM était récompensé. Servi par Thauvin, Sanson croisait parfaitement sa frappe dans la surface et remettait les pendules à l’heure (1-1, 63e). Plus agressifs, plus haut sur le terrain, les visiteurs dominaient dès lors les débats. Dépassés physiquement, les Slovènes subissaient énormément et auraient pu encaisser un nouveau but sur une grosse occasion d’Ocampos. Malgré l’orage, le nouvel entrant Franjic, qui apportait de la fraîcheur, obligeait Mandanda à réaliser une belle parade pour repousser le danger. Le score ne bougeait finalement plus entre les deux formations, qui ont encore toutes leurs chances pour accéder à la phase finale de C3. Dans une semaine, l’OM va devoir élever le niveau afin d'écarter définitivement Domzale. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

