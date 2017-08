Man Utd : les ambitions de Martial « Par Eric Bethsy - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé par son manager José Mourinho, l’attaquant de Manchester United Anthony Martial (21 ans, 1 apparition et 1 but en Premier League cette saison) garde de grandes ambitions. Dans un entretien accordé au magazine du club mancunien, l’ancien Monégasque s’est confié sur ses objectifs. "Sur le plan collectif, on n'a pas vraiment parlé d'objectifs en particulier pour la saison. Mais l'objectif c'est de remporter autant de titres que possible, a confié le Français. (...) En ce qui me concerne, mon principal objectif est de remporter des trophées et des médailles, évidemment. Je veux aussi jouer le plus possible. J'ai toujours voulu jouer depuis tout jeune donc je dois faire de mon mieux. Je me fixe des objectifs en termes d'apparitions et de buts mais je les garde pour moi." Régulièrement annoncé sur le départ, Martial confirme qu’il se projette bien avec les Red Devils. Régulièrement annoncé sur le départ, Martial confirme qu’il se projette bien avec les Red Devils.

