TFC : à Paris, Dupraz mettra le bus « Par Youcef Touaitia - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rare équipe à avoir ramené un point du Parc des Princes la saison passée, Toulouse se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche lors de la 3e journée de Ligue 1. Une fois de plus, Pascal Dupraz compte mettre le bus en défense pour contenir les assauts des partenaires de Neymar. "Nous allons à Paris pour défendre, dans un premier temps, c'est sûr, vous pouvez l'annoncer. On va placer le bus devant le but. Pour autant, même s'ils ont la faveur des pronostics, ce n'est pas gagné d'avance pour les Parisiens et c'est pour cela que l'on aime le foot. Jusqu'à l'issue du match, dimanche soir, je crois que l'on peut faire un résultat. Je n'ai pas de recette, il nous faudra de la chance, pourvu que Dieu m'aide et aide nos joueurs car apparemment ce PSG est incroyable", a indiqué le coach toulousain en conférence de presse.

