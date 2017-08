Lyon : Génésio évoqué la situation de Cornet « Par Damien Da Silva - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Clairement remplaçant dans la hiérarchie établie par Bruno Génésio cette saison, l'ailier de l'Olympique Lyonnais Maxwell Cornet (20 ans, 2 apparitions en L1 cette saison) est courtisé lors de ce mercato d'été par Cologne et Dortmund. Devant les médias ce jeudi, le technicien rhodanien a fait un point sur la situation de l'ancien Messin. "Maxwell est un joueur important que j'aime beaucoup. On oublie qu'il a vingt ans, qu'il a inscrit dix buts la saison dernière, qu'il travaille beaucoup pour l'équipe, et qu'il fait des efforts énormes qui lui coûtent peut-être un peu de lucidité. Son départ nous poserait des problèmes, et nous obligerait à trouver un remplaçant en cette fin de mercato, ce qui n'est pas facile", a précisé le coach de l'OL. Une offre de 15 millions d'euros de la part de Cologne a d'ores et déjà été repoussée par Lyon pour Cornet. Une offre de 15 millions d'euros de la part de Cologne a d'ores et déjà été repoussée par Lyon pour Cornet.

