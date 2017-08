Lyon : Aulas fait une annonce pour le mercato « Par Damien Da Silva - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce aux ventes de Maxime Gonalons, Mathieu Valbuena, Corentin Tolisso mais aussi Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais a réalisé un mercato d'été important avec notamment les arrivées de Marcelo, Fernando Marçal, Ferland Mendy, Kenny Tete, Bertrand Traoré et Mariano Diaz. Et le président rhodanien Jean-Michel Aulas a encore l'intention de renforcer son équipe d'ici le 31 août. "On a vendu des joueurs pour des sommes considérables, même si aujourd’hui tout est multiplié par deux ou par trois. On a recruté pour 60 millions avec les frais, et ce n’est pas terminé. Si on a fait ça, c’est pour avoir de bons résultats", a expliqué le boss de l'OL dans les colonnes du quotidien régional Le Progrès. Il faut donc s'attendre à du mouvement à Lyon dans les deux semaines à venir. Il faut donc s'attendre à du mouvement à Lyon dans les deux semaines à venir.

News lue par 18016 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+