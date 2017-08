PHOTO : le PSG se moque du Barça !

Le Paris Saint-Germain a joué un mauvais tour au FC Barcelone en parvenant à recruter Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) pour 222 millions d'euros lors de ce mercato d'été. Et le club de la capitale a remué le couteau dans la plaie mercredi !

Alors que le FC Barcelone était surclassé par le Real Madrid (0-2) lors du match retour de la Supercoupe d'Espagne, le PSG a publié sur les réseaux sociaux un smiley rieur avec une photographie du Brésilien tout sourire à l'entraînement. Bien évidemment, les internautes ont fait le lien avec le match en cours des Blaugrana et cette publication a fait un buzz retentissant avec déjà plus de 61 000 partages. Reste à savoir si cette pique était judicieuse alors que le PSG agace déjà les cadors européens (voir brève 10h01) et que le Barça a fait vivre un cauchemar à Paris en mars dernier...

Le PSG se moque du Barça