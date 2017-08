Real : la fierté de Zidane « Par Damien Da Silva - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mercredi, le Real Madrid a remporté avec brio la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1, 2-0). D'ores et déjà vainqueur de 7 trophées à la tête des Merengue, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane n'a pas caché sa fierté après le succès de son équipe. "C'est bien pour commencer la saison, mais nous savons qu'il nous reste beaucoup de chemin. La Liga va commencer, le plus difficile va commencer. Mais je suis content de ce que nous faisons et de la manière dont nous jouons. (...) Je suis heureux, j'aime ce que je fais, et forcément, gagner sept titres avec ces joueurs, c'est fabuleux", a apprécié le technicien français devant les médias. Quel début de carrière à ce poste pour Zidane ! Quel début de carrière à ce poste pour Zidane !

News lue par 10079 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+