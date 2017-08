PSG : deux cadors européens agacés... « Par Damien Da Silva - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Neymar recruté, Kylian Mbappé et Fabinho visés... L'ambitieux mercato du Paris Saint-Germain ne plaît pas à tout le monde, surtout parmi les grandes formations européennes. Si le FC Barcelone et le Bayern Munich ont déjà publiquement affiché leur agacement par rapport au club francilien, deux autres cadors, le Real Madrid et la Juventus Turin, ont vivement critiqué le PSG lors de la réunion de l'ECA la semaine dernière selon L'Equipe. De son côté, la Vieille Dame aurait peur de régresser dans la hiérarchie européenne en raison des investissements importants réalisés par Paris. Dans le même temps, le Real serait frustré par rapport au dossier Mbappé, qui a accordé sa priorité au PSG malgré les avances des Merengue. Du coup, les deux clubs européens feraient d'ores et déjà pression sur l'UEFA afin de mener une enquête concernant les comptes du vice-champion de France.

