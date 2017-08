Barça : Dembélé et Coutinho sont proches !

Barça : Dembélé et Coutinho sont proche s ! « Par Damien Da Silva - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comment calmer la colère des supporters après la perte de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid (1-3, 0-2) ? En annonçant de bonnes nouvelles bien sûr ! En marge du match retour mercredi, le directeur sportif du FC Barcelone Pep Segura a affiché son optimisme concernant les arrivées imminentes du milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho et de l'ailier de Dortmund Ousmane Dembélé. "Il faut que nous aidions l'équipe avec des renforts et que ces derniers soient là dans les prochains jours. Nous sommes en train de discuter des conditions pour Coutinho et Dembélé. Ils sont proches. Nous espérons qu'ils seront joueurs du Barça pour cette nouvelle saison", a confié le dirigeant catalan sur TV3. Et les Blaugrana auront bien besoin du recrutement des deux hommes pour se montrer compétitifs. Et les Blaugrana auront bien besoin du recrutement des deux hommes pour se montrer compétitifs.

