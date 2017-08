Sup. Esp. : Real 2-0 Barça (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 17/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déjà victorieux à l’aller (3-1), le Real Madrid a surclassé le FC Barcelone (2-0), ce jeudi, lors de la finale retour de la Supercoupe d’Espagne. Il s'agit du 10e sacre du club royal dans cette épreuve, le premier depuis 2012. Les choses ne pouvaient pas plus mal commencer pour le Barça. Sur un mauvais renvoi d’Umtiti, Asensio héritait du ballon et envoyait un coup de canon monumental de 25 mètres dans la lucarne de ter Stegen (1-0, 4e). Quelle entrée en matière pour la pépite espagnole ! Disposés dans un 3-5-2 inédit, les Catalans tentaient de revenir mais manquaient clairement d’imagination devant. Tout le contraire des Merengue, qui lorsqu’ils attaquaient, posaient systématiquement des soucis à la lourde arrière-garde barcelonaise, en atteste le poteau touché par Vasquez peu après la demi-heure de jeu. Ce n’était que partie remise pour le Real puisque Benzema, très impliqué jusqu’ici, crucifiait ter Stegen après un enchaînement de toute beauté sur un service de Marcelo (2-0, 38e). Le Barça était humilié dans un Santiago Bernabeu qui chavirait de bonheur ! Au retour des vestiaires, les visiteurs jouaient de malchance. Sur sa première opportunité, Messi touchait la barre. Benzema, lui, obligeait ter Stegen à réaliser un arrêt réflexe de l’épaule qui faisait halluciner le banc du Real. Deux actions chaudes... et puis plus rien pendant 20 grosses minutes, jusqu’à ce que Suarez touche à son tour le montant. Décidément, rien ne souriait à Barcelone... Dans le dernier quart d’heure, les protégés d’Ernesto Valverde rendaient définitivement les armes. Sans conviction, les Barcelonais tentaient de bouger la muraille madrilène mais rien n’y faisait, Ramos et Varane étaient imperméables ce soir. Une victoire nette et sans bavure pour le double champion d’Europe en titre qui empoche un quatrième trophée majeur en cette année 2017. Le Real Madrid de Zidane est immense ! Dans le dernier quart d’heure, les protégés d’Ernesto Valverde rendaient définitivement les armes. Sans conviction, les Barcelonais tentaient de bouger la muraille madrilène mais rien n’y faisait, Ramos et Varane étaient imperméables ce soir. Une victoire nette et sans bavure pour le double champion d’Europe en titre qui empoche un quatrième trophée majeur en cette année 2017. Le Real Madrid de Zidane est immense !

