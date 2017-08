Nice : M. Le Marchand - "un rouge un peu limite" « Par Eric Bethsy - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à Naples (2-0) en barrage aller de la Ligue des Champions, l’OGC Nice a vécu un cauchemar au Stade San Paolo ! En plus de la défaite, les Aiglons ont été réduits à 9 suite aux expulsions de Vincent Koziello et d’Alassane Pléa. Une double décision sévère aux yeux de Maxime Le Marchand (27 ans, 2 matchs en coupe d'europe cette saison). "Il y a quand même eu de bonnes choses. C’était une belle équipe en face. On prend un rouge un peu limite je pense, a estimé le défenseur central au micro de beIN Sports. Il faut travailler, on savait que ce serait difficile. C’est à nous de prendre ces matchs positivement, d’apprendre de ces matchs. Il y a plein de choses à corriger. On va tout analyser pour faire au mieux au match retour." La deuxième manche aura lieu mardi à l’Allianz Riviera. La deuxième manche aura lieu mardi à l’Allianz Riviera.

