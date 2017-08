LdC : Naples 2-0 Nice (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu 2-0 dans ce barrage aller de la Ligue des Champions, réduit à neuf durant les dix dernières minutes, l'OGC Nice a vécu une soirée très, très compliquée à Naples. Dans un stade San Paolo en feu, le Napoli mettait rapidement les Aiglons sous pression. Et après plusieurs alertes, Mertens, lancé dans le dos de la défense, profitait d'une nouvelle mauvaise sortie de Cardinale pour se jouer du portier niçois avant de marquer dans le but vide (1-0, 13e). L'ambiance montait encore d'un cran au pied du Vésuve, d'autant que les coéquipiers d'Hamsik se procuraient d'autres grosses occasions par la suite. Etouffés, bousculés, les hommes de Lucien Favre avaient toutefois l'opportunité d'égaliser à la demi-heure de jeu suite à un bon débordement de Jallet, titulaire au milieu, mais la frappe de Koziello était trop croisée. Un peu plus tard, Saint-Maximin, percutant, connaissait le même sort. Calmé, San Paolo se réveillait avant la pause sur une bonne frappe d'Insigne, sortie de la lucarne par un Cardinale un peu plus inspiré qu'en début de match. Au retour des vestiaires, Insigne, encore lui, trouvait le poteau après un bon arrêt du portier niçois sur une frappe de Mertens, très en jambes. A l'heure de jeu, Souquet, de la tête, manquait de marquer contre son camp mais heureusement, la barre sauvait les Aiglons. Un simple répit pour le Gym qui encaissait un second but, signé Jorginho, sur penalty, après une faute de Jallet sur l'insaisissable Mertens (2-0, 70e). San Paolo sautait comme un seul homme. En fin de rencontre, pour une faute plus maladroite que méchante sur Zielinski, Koziello était renvoyé directement aux vestiaires. Pour contestation, Pléa écopait d'un second carton jaune et accompagnait son partenaire. Une très mauvaise conclusion pour une soirée bien difficile pour Nice avant le match retour mardi prochain. La phase de groupes de la Ligue des Champions paraît désormais très loin pour les Azuréens. En fin de rencontre, pour une faute plus maladroite que méchante sur Zielinski, Koziello était renvoyé directement aux vestiaires. Pour contestation, Pléa écopait d'un second carton jaune et accompagnait son partenaire. Une très mauvaise conclusion pour une soirée bien difficile pour Nice avant le match retour mardi prochain. La phase de groupes de la Ligue des Champions paraît désormais très loin pour les Azuréens.

