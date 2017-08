Monaco : Jardim évoque le cas Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé proche du Paris Saint-Germain, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) a été mis de côté lors de la victoire de Monaco à Dijon (4-1), dimanche, lors de la 2e journée de Ligue 1. Alors que le club princier évoque une décision prise de concert par les dirigeants, Leonardo Jardim a évoqué la situation de son buteur. "On n’a jamais eu l’habitude de punir notre joueur. Ce n’est pas le mot adapté. C’est plutôt pour le protéger. Avec toutes ces choses autour d’un gamin de 18 ans, c’est notre responsabilité de le protéger de l’orage autour de lui. C’est une décision du club. Ça veut dire moi, Vadim (Vasilyev), et le directeur sportif. C’est notre décision pour le joueur, le groupe, le club", a justifié l'entraîneur asémiste dans des propos repris par L'Equipe. "Je suis toujours pour protéger les joueurs qui ont besoin de l’être. Ma philosophie, c’est de jouer avec des joueurs qui sont disponibles à 100 % pour le groupe. Kylian n’est pas à 100%, il n’est pas en forme en ce moment. C’est normal, si un autre journal vous propose 15 fois votre salaire, vous taperez moins bien sur votre ordinateur... Un mercato, c’est 20% pour acheter et vendre, 80% pour mettre le bordel dans la maison des adversaires, c’est stratégique", a poursuivi le Lusitanien. "Je suis toujours pour protéger les joueurs qui ont besoin de l’être. Ma philosophie, c’est de jouer avec des joueurs qui sont disponibles à 100 % pour le groupe. Kylian n’est pas à 100%, il n’est pas en forme en ce moment. C’est normal, si un autre journal vous propose 15 fois votre salaire, vous taperez moins bien sur votre ordinateur... Un mercato, c’est 20% pour acheter et vendre, 80% pour mettre le bordel dans la maison des adversaires, c’est stratégique", a poursuivi le Lusitanien.

