Man Utd : Pogba soulagé grâce à Neymar « Par Damien Da Silva - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 105 millions d'euros l'an dernier par Manchester United en provenance de la Juventus Turin, le milieu Paul Pogba (24 ans, 1 match et 1 but en Premier League cette saison) a été pendant une saison le footballeur le plus cher de l'histoire. Mais cet été, le Français a été dépossédé de ce titre honorifique par Neymar, acheté pour 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Un soulagement pour Pogba. "La saison dernière, la première question que tout le monde me posait tournait autour du montant de mon transfert. Désormais, tout le monde parle de football. Ça vous dit tout", a apprécié le Mancunien devant les médias. Débarrassé de cette pression, Pogba va-t-il réaliser une grande saison avec les Red Devils ? Débarrassé de cette pression, Pogba va-t-il réaliser une grande saison avec les Red Devils ?

