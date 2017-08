VIDEO : l'expulsion incompréhensible de Kaká « Par Youcef Touaitia - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'expulsion la plus insolite de l'année ? Dimanche, Orlando s'est incliné face au New York Red Bull (1-3) lors de la dernière journée de MLS. En fin de rencontre, suite à une petite altercation entre plusieurs joueurs, la star de la franchise de Floride, Kaká (35 ans), a écopé d'un carton rouge pour le moins... surprenant. Pourtant loin de l'action initialement, le milieu offensif brésilien s'est rapproché de l'attroupement et a eu la malheureuse idée de plaisanter avec son ancien partenaire, Aurélien Collin, en lui touchant le visage à de nombreuses reprises. Une blague appréciée par le Français, tout sourire, qui n'a pas été du goût de l'arbitre de la rencontre. Malgré l'appui de la vidéo, M. Gonzales, intransigeant, a décidé de renvoyer le Ballon d'Or 2007 aux vestiaires. En dépit des tentatives d'explications de l'ancien Milanais et de ses partenaires, mais également de Collin, l'homme en noir, entêté, n'a rien voulu entendre... VIDEO : Kaká prend un carton rouge injuste (après la pub éventuelle)



