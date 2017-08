Sondage MF : la suspension de CR7 divise... « Par Youcef Touaitia - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si les 5 matchs de suspension pour Cristiano Ronaldo pour avoir bousculé l'arbitre lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1), sont justifiés. Eh bien, cette affaire divise ! Sur les 16 677 votants, vous êtes la moitié à penser que la sanction n'est pas méritée. L'autre moitié pense que Ronaldo a été justement sanctionné après ce geste déplacé à l'encontre de l'arbitre. Dès à présent, dîtes-nous quelle équipe allez-vous supporter cette saison en Ligue 1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dîtes-nous quelle équipe allez-vous supporter cette saison en Ligue 1. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

