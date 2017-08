PSG : Mbappé, Fernandez ne le sent pas... « Par Damien Da Silva - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis plusieurs jours, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) est annoncé avec insistance dans le viseur du Paris Saint-Germain. Et pourtant, l'ancien entraîneur du club de la capitale, Luis Fernandez, ne voit pas l'international français s'engager cet été avec le vice-champion de France. "C’est très compliqué... mon flair me dit qu’il restera à Monaco. Maintenant avec un trio Mbappé, Neymar et Cavani, ce serait comme la BBC au Real ou comme avant la MSN. Le PSG a besoin de vendre 3 ou 4 joueurs pour rester dans le cadre du fair-play financier", a rappelé l'actuel consultant de beIN Sports pour El Larguero. Pour rappel, le PSG a besoin de vendre pour 60 millions d'euros pour pouvoir passer à l'action sur le dossier Mbappé (voir ici). Pour rappel, le PSG a besoin de vendre pour 60 millions d'euros pour pouvoir passer à l'action sur le dossier Mbappé ().

