Sup. Esp. : Real-Barça, les compos probables « Par Youcef Touaitia - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur à l'aller (3-1), le Real Madrid reçoit le FC Barcelone ce mercredi (23h sur Canal+) lors du match retour de la Supercoupe d'Espagne. Pour ce choc, Zinedine Zidane doit faire sans sa superstar Cristiano Ronaldo. Expulsé à l'aller, l'attaquant portugais est automatiquement suspendu pour cette rencontre et manquera également les quatre premières journées de Liga pour avoir poussé l'arbitre. En revanche, Modric fait son retour dans le groupe. Côté catalan, Ernesto Valverde est privé de Vermaelen, Rafinha et Iniesta, blessés. Voici la composition probable des deux équipes. Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos (c), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Isco. FC Barcelone : Ter Stegen – Vidal, Piqué, Umtiti, Alba – Rakitic, Busquets, André Gomes – Messi (c), Suarez, Deulofeu. Ter Stegen – Vidal, Piqué, Umtiti, Alba – Rakitic, Busquets, André Gomes – Messi (c), Suarez, Deulofeu.

