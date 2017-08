Barça : Denis Suarez a la cote

Un an après son arrivée, Denis Suarez (23 ans, 26 apparitions et 1 but en Liga en 2016-2017) pourrait déjà quitter le FC Barcelone. Ne parvenant pas à s’imposer, le milieu de terrain se retrouve dans le viseur de Naples et du FC Valence, annonce El Mundo Deportivo. Reste à savoir si le club catalan est ouvert à une vente pour un élément décevant ces derniers mois.