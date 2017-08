Man Utd : Rio Ferdinand voulait Neymar « Par Youcef Touaitia - Le 16/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si de nombreuses personnalités se sont offusquées du transfert de Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) vers le Paris Saint-Germain pour 222 millions d’euros, Rio Ferdinand a lui un autre point de vue sur cette question. En effet, l’ancien défenseur central aurait aimé que ce soit Manchester United qui lève la clause libératoire de l’attaquant brésilien. "Neymar est à la hauteur des 222 millions d’euros. Manchester United est l’un des clubs les plus riches du monde. J’aurais aimé le voir venir à Manchester United, a confié l’ex-Red Devil sur sa chaîne YouTube. J’imagine Neymar avec un maillot de United... Le numéro 7, wahou, ou le numéro 11. C’est clair que ça aurait été sale. Mais il est parti à Paris, la ville de l’amour, et je peux le comprendre. Il a gagné tout ce qu’il avait pu gagner à Barcelone et il voulait se trouver un nouveau défi." Une autre fois, peut-être... Une autre fois, peut-être...

