Barça : Busquets réclame du renfort... « Par Damien Da Silva - Le 15/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Balayé par le Real Madrid (1-3) lors de la manche aller de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone va devoir recruter pour compenser le départ de Neymar, parti au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. Devant les médias ce mardi, le milieu catalan Sergio Busquets (29 ans) a reconnu la nécessité pour son équipe de se renforcer. "Il n'y a qu'un seul Neymar et il n'est plus avec nous. Nous devons aller de l'avant et essayer de nous renforcer. D'abord à son poste, parce qu'il est parti et qu'il créait du danger, qu'il marquait beaucoup de buts. Il est clair que c'est une priorité, mais c'est vrai à tous les postes. Plus on verra arriver de nouveaux joueurs de qualité, mieux ce sera", a estimé l'international espagnol. Après Paulinho, recruté pour 40 millions d'euros, le Barça espère finaliser les arrivées de Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund). Après Paulinho, recruté pour 40 millions d'euros, le Barça espère finaliser les arrivées de Philippe Coutinho (Liverpool) et Ousmane Dembélé (Dortmund).

