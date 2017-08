Milan : Bonucci se défend d'être un mercenaire « Par Damien Da Silva - Le 15/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de ce mercato d'été, le défenseur central Leonardo Bonucci (30 ans) a quitté la Juventus Turin pour le Milan AC lors d'une transaction estimée à 45 millions d'euros. Face aux nombreuses critiques engendrées par son transfert, l'international italien a répondu à ses détracteurs dans les colonnes du quotidien La Gazzetta Dello Sport. "J’ai décidé de venir ici parce qu’il y a un projet plus ambitieux. Ce n’est pas une question d’argent. Celui qui me traite de mercenaire, je lui réponds que j’avais des offres de l’étranger où je pouvais gagner beaucoup plus", a assuré Bonucci. Courtisé par Manchester City ou encore Chelsea, le Transalpin aurait effectivement pu toucher un chèque plus important en Angleterre. Courtisé par Manchester City ou encore Chelsea, le Transalpin aurait effectivement pu toucher un chèque plus important en Angleterre.

