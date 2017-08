Lyon : Grenier répond aux rumeurs

De retour à Lyon après un prêt raté à la Roma, Clément Grenier (26 ans) va devoir cravacher pour obtenir du temps de jeu chez les Gones. De quoi l'envoyer ailleurs avant la fin du mercato. Mais le milieu de terrain dément tout départ.

"Entre hier et aujourd'hui... Je n'ai lu que des conneries ! Il n'y a peut-être rien à dire en ce moment ? Vous me faites rire. Et surtout, sachez que j'ai faim et que je ne lâcherai jamais rien comme je l'ai toujours fait ! Je travaille et je suis prêt !", a publié Grenier sur son compte Twitter.

On a quand même l'impression qu'il a lâché un petit peu ces dernières saisons...