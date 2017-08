Real : Ronaldo, la colère de Zidane

Injustement exclu lors du match aller de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1), dimanche, l'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans) a écopé de cinq matchs de suspension pour avoir poussé l'arbitre. Une sanction qui a provoqué la colère de son entraîneur, Zinedine Zidane.

"Je suis très en colère par rapport à la sanction de Cristiano. Je ne vais pas me mettre à parler des arbitres mais quand tu regardes et que tu vois ce qu’il s’est passé, penser que Cristiano ne va pas jouer avec nous pendant 5 matchs... Je suis en colère et c’est pareil pour lui", a pesté le Français dans des propos rapportés par AS.

Le Portugais va donc rater la manche retour ainsi que les quatre premières journées de Liga.