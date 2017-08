PSG : David Luiz commente l'arrivée de Neymar « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que lui a fait le choix de retrouver Chelsea il y a un an, David Luiz a vu son compatriote Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain cet été. La preuve que le PSG est un grand club européen pour le défenseur des Blues. "Neymar, c’est un joueur de classe mondiale qui va beaucoup aider Paris, qui va élever le niveau de Paris. J’espère que Neymar et Daniel Alves vont en profiter pour gagner plein de titres. C’est pour cette raison que les deux ont choisi Paris, parce que c’est un grand club, qui a de très grandes ambitions", a commenté le défenseur brésilien sur SFR Sport. Avec Neymar, le PSG pourrait se rapprocher de son plus grand rêve : gagner enfin cette Ligue des Champions. Avec Neymar, le PSG pourrait se rapprocher de son plus grand rêve : gagner enfin cette Ligue des Champions.

