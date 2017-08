PSG : Matuidi à la Juve, ça chauffe !

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce mardi (voir la brève de 10h29), le Paris Saint-Germain a besoin de récupérer 60 millions d'euros sur le marché des transferts pour accélérer sur les dossiers Fabinho et Kylian Mbappé. Blaise Matuidi (30 ans, 2 apparitions en L1 cette saison) pourrait déjà en rapporter entre 15 et 20 millions d'euros. Plus forcément une priorité aux yeux d'Unai Emery, l'international tricolore envisage de poursuivre sa carrière à l'étranger.

Ce devrait être du côté de la Juventus Turin. L'ancien Stéphanois, qui fait ce mardi la Une de plusieurs journaux italiens, est aujourd'hui très proche de la Vieille Dame. L'affaire devrait être bouclée cette semaine.