PSG : le club a besoin de 60 millions d'euros « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 15/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pas rassasié avec Neymar, le Paris Saint-Germain compte encore dépenser des sommes faramineuses pour accueillir Kylian Mbappé et Fabinho avant la clôture du mercato. Mais le vice-champion de France doit d'abord, et vite, se séparer de plusieurs éléments afin de renflouer ses caisses. D'après le quotidien Le Parisien, le vice-champion de France s'active aujourd'hui pour recaser plusieurs joueurs sur lesquels il ne compte plus : Serge Aurier, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak et Jesé sont les premiers concernés. Mais comme il a un besoin urgent de renflouer ses caisses, à hauteur de 60 millions d'euros, pour respecter le FPF, d'autres joueurs sont aussi concernés par un départ. En cas d'offre conséquente, l'Argentin Angel Di Maria ne sera pas retenu. Tout comme le Brésilien Lucas.

