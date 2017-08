PSG : la Juve aurait bien choisi Matuidi !

PSG : la Juve aurait bien choisi Matuid i ! « Par Eric Bethsy - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué sur le banc des remplaçants, le milieu du Paris Saint-Germain Blaise Matuidi (30 ans, 2 apparitions en L1 cette saison) tient peut-être une porte de sortie. D'après La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin aurait mis ses autres pistes (Strootman, Can et N'Zonzi) de côté pour privilégier le Parisien. La Vieille Dame aurait donc accéléré les négociations ces dernières heures et serait désormais confiante sur ce dossier. Il faut dire que l'ancien Stéphanois, qui correspond parfaitement au profil recherché par les Bianconeri, ne sera pas retenu par le PSG. Surtout si le club francilien parvient à recruter le Monégasque Fabinho. Rappelons également que l'international tricolore n'a plus qu'un an de contrat et ne semble pas parti pour prolonger. Rappelons également que l'international tricolore n'a plus qu'un an de contrat et ne semble pas parti pour prolonger.

