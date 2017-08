Liverpool : Klopp et l'absence de Coutinho « Par Eric Bethsy - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé à Hoffenheim en barrages de la Ligue des Champions mardi (20h45), Liverpool devra se passer de Philippe Coutinho (25 ans). Fortement annoncé au FC Barcelone, le milieu offensif, qui a réclamé un départ, serait toujours absent pour cause de blessure au dos. C’est du moins la version du manager Jürgen Klopp. "Rien n'a changé depuis ces derniers jours, ni d'un côté ni de l'autre. Il n'est pas disponible pour le moment. Il ne peut pas jouer pour Liverpool. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un coup dur, a réagi le technicien, relancé sur le Brésilien. (...) Je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Je suis là, mais je travaille avec les joueurs que j'ai à ma disposition. Je ne pense pas aux joueurs que je n'ai pas. J'ai tout dit là-dessus." Visiblement, Coutinho représente un sujet sensible chez les Reds... Visiblement, Coutinho représente un sujet sensible chez les Reds...

