PSG : le chantier principal selon Riolo « Par Youcef Touaitia - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trois victoires en trois matchs officiels, jusqu'ici, le Paris Saint-Germain démarre bien sa saison. Mais pour Daniel Riolo, le milieu de terrain francilien pose problème. Trop statique et dans le confort, l'entrejeu est le véritable gros chantier d'Unai Emery selon le journaliste. "Si le PSG veut être comparé aux grands d’Europe, et bien disons le clairement, rien n’a changé. Et Neymar n’y fera rien. Ce 4-3-3 est insupportable en l’état, je veux dire avec ces hommes là. Pensez une seconde au milieu du Real puis à celui du PSG, vous pouvez tourner de l’oeil. Le chantier du club, d’Emery, est là. Un arrière gauche et le milieu. Le reste, Di Maria, Sanchez, Mbappé... C’est pas le plus important", a indiqué l'éditorialiste sur son blog.

News lue par 14075 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+