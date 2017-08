Man Utd : Lukaku et sa relation avec Rashford « Par Eric Bethsy - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué dès l’annonce de son transfert pour 85 M€, l’attaquant de Manchester United Romelu Lukaku (24 ans, 1 match et 2 buts en Premier League cette saison) a répondu à ses détracteurs avec un doublé face à West Ham (4-0) dimanche. Des débuts réussis pour l’ancien joueur d’Everton, bien servi par son coéquipier Marcus Rashford sur l’ouverture du score. "Entre Marcus et moi, il y a quelque chose de spécial, a confié le Belge à MUTV. J'espère que nous pourrons faire encore mieux à l'avenir. On s'est bien entendu dès le premier jour et je savais qu'il m'aiderait à m'adapter au club. Je connaissais Jesse (Lingard) et Paul (Pogba) avant d'arriver, ce sont probablement mes amis les plus proches dans le vestiaire, mais je m'entends bien avec tout le monde dans l'équipe." Un duo Lukaku-Rashford pour porter les Red Devils ? Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Français Un duo Lukaku-Rashford pour porter les Red Devils ? Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Français Anthony Martial (21 ans), lui aussi buteur lors de cette 1ère journée de championnat.

