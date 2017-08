Chelsea : Azpilicueta critique le mercato « Par Youcef Touaitia - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La saison débute mal à Chelsea ! Battus à domicile par Burnley (2-3) samedi, lors de la 1ère journée de Premier League, les Blues, réduits à 9 contre 11 après les expulsions de Gary Cahill et Cesc Fabregas, vont devoir se remobiliser vite. Alors qu'Antonio Conte attend des renforts, le défenseur polyvalent César Azpilicueta (27 ans, 1 match en Premier League cette saison) a ouvertement critiqué le mercato estival du club londonien. "Quand on voit les joueurs qu'on a perdu et ceux qui ont signé, ce n'est pas du tout la même chose", a indiqué l'ancien Marseillais dans des propos repris par les médis britanniques. Si Nemanja Matic, qui a rejoint Manchester United, a été le seul joueur majeur à quitter le champion d'Angleterre, Antonio Rüdiger, Tiémoué Bakayoko et Alvaro Morata ne sont pas non plus des peintres...

