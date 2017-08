PSG : Neymar, l'avis de Domenech « Par Youcef Touaitia - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Passeur décisif puis buteur, l'attaquant Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a réussi ses débuts avec le Paris Saint-Germain face à Guingamp (3-0) dimanche, lors de la 2e journée de Ligue 1. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech, a donné son avis concernant le Brésilien à l'issue de cette rencontre. "Quand on voit cette capacité d’accélération, de changement de rythme, de technique, de travail aussi car il se déplace, oui, c’est réussi. La classe, elle est là. Maintenant, il y aura d’autres matchs avec plus d’intensité, d’opposition. Il donne du rythme, il est capable soit de garder la balle et provoquer, soit d’accélérer le jeu en une touche. Il a une variation de jeu qui en fait un joueur exceptionnel", a indiqué l'ancien Lyonnais pour L'Equipe. "Les défenses regroupées, à un moment ou un autre, il peut les dynamiter, surtout s’il joue dans les 25 derniers mètres. Les solutions, il va les trouver. Après, tout le monde va se libérer en sachant qu’il peut créer ce déséquilibre. Les bons joueurs hissent toujours le niveau des autres. On a vu les autres Parisiens vouloir être au niveau. On a senti la connivence avec Cavani", a conclu Domenech. "Les défenses regroupées, à un moment ou un autre, il peut les dynamiter, surtout s’il joue dans les 25 derniers mètres. Les solutions, il va les trouver. Après, tout le monde va se libérer en sachant qu’il peut créer ce déséquilibre. Les bons joueurs hissent toujours le niveau des autres. On a vu les autres Parisiens vouloir être au niveau. On a senti la connivence avec Cavani", a conclu Domenech.

