Man Utd : Mourinho est confiant mais... « Par Eric Bethsy - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Satisfait après le large succès contre West Ham (4-0) dimanche en Premier League, le manager de Manchester United José Mourinho s’est montré confiant en conférence de presse. Mais le technicien portugais ne s’emballe pas. "Nous avons terminé la saison dernière avec un titre en Ligue Europa et une qualification en Ligue des Champions. Nous commençons cette saison avec une très belle performance à domicile. Nous avons de bons joueurs sur le terrain, a commenté le coach des Red Devils. Les supporters ont raison d'être optimistes car nous sommes optimistes. Mais pour moi qui ai des années d'expérience en Premier League, je reste calme et je garde les pieds sur terre." Le "Special One" attend logiquement une confirmation de son équipe qui n’a pas montré grand-chose face au Real Madrid (1-2) mardi en Supercoupe d’Europe. Le "Special One" attend logiquement une confirmation de son équipe qui n’a pas montré grand-chose face au Real Madrid (1-2) mardi en Supercoupe d’Europe.

News lue par 6936 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+