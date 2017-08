Guingamp : L. Deaux - "Neymar, c'est chaud !" « Par Youcef Touaitia - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour sa première avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Neymar (25 ans, 1 match et 1 but en L1 cette saison) a régalé sur la pelouse de Guingamp (3-0) dimanche, lors de la 2e journée de Ligue 1. Stupéfait par le niveau du Brésilien, le milieu de terrain breton Lucas Deaux (28 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a évoqué la rencontre de son adversaire d'un soir. "Je pense qu’ils ont fait une affaire en l’achetant 200 millions d’euros (222 millions d’euros, ndlr). Vraiment. Franchement, je n’ai pas de mot. C’est chaud ! Et encore, il a mis du temps à se mettre dans son match. Quand il sera à 100% et qu’il trouvera les automatismes avec ses partenaires, ça va vraiment être extraordinaire. Bon courage aux autres équipes du championnat", a confié l'ancien Nantais en zone mixte. Toulouse, qui se rend au Parc des Princes ce dimanche (21h), est prévenu ! Toulouse, qui se rend au Parc des Princes ce dimanche (21h), est prévenu !

