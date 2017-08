Lyon : Aulas se paie le PSG et Monaco « Par Youcef Touaitia - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme l'Olympique Lyonnais, leader de Ligue 1, Jean-Michel Aulas est dans une très grande forme. Souvent critique à l'égard du Paris Saint-Germain, le dirigeant rhodanien s'est de nouveau distingué avec une sortie à l'encontre du club parisien. Mais cette fois-ci, Monaco en prend également pour son grade. "Il faut trouver le juste milieu entre le fait de recruter des joueurs extraordinaires qui vont remplir les stades, et aussi une logique, un équilibre, afin que cela ne se retourne pas contre ces choses merveilleuses. Ce sera fantastique de voir jouer Neymar chez nous à Lyon, mais il ne faut pas tout déséquilibrer. Parler de l’achat d’un joueur de 220 millions chargés à 600 millions, c’est plus que des Airbus, que le stade de Lyon, que celui de Munich. Neymar, c’est 30 à 40 millions de salaires annuels net. Ce n’est pas rationnel", a pesté Aulas pour Le Progrès. "Je vois ce que fait Paris, ce que fait Monaco, ça ne me plaît qu’à moitié. Ce qui me gène chez Monaco, c’est que ce club achète pour revendre. On est complètement différent. On fait les choses à la lyonnaise, sérieusement. L’OL a de loin le meilleur modèle économique", a assuré le patron de l'OL. "Je vois ce que fait Paris, ce que fait Monaco, ça ne me plaît qu’à moitié. Ce qui me gène chez Monaco, c’est que ce club achète pour revendre. On est complètement différent. On fait les choses à la lyonnaise, sérieusement. L’OL a de loin le meilleur modèle économique", a assuré le patron de l'OL.

News lue par 6259 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+