OM : le mercato, Ménès n'apprécie pas du tout « Par Youcef Touaitia - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Cet été, l'Olympique de Marseille a recruté Valère Germain, Luiz Gustavo, Adil Rami, Steve Mandanda et Jordan Amavi. Malgré ces arrivées importantes, Pierre Ménès estime que la direction fait trop peu et qu'elle n'adopte pas la bonne stratégie pour attirer de meilleurs éléments. "Il faudrait peut-être commencer à recruter, parce qu'on nous a vendu l'OM Champions Project. (...) Ça ne fait que 65 M€ de dépensés, a priori ils en avaient annoncé 200. Alors je veux bien qu'on soit patients mais bon... Je ne suis pas certain que Bacca n'ait pas voulu aller à Marseille à un moment donné, mais ça traîne tellement que maintenant il veut aller à Séville. Je trouve qu'ils tergiversent énormément, qu'ils sont toujours à l'affût du truc moins cher et qu'au final personne ne vient", a critiqué le journaliste sur le plateau du Canal Football Club. D'ici le 31 août, tout peut se passer et il ne serait pas étonnant que l'OM boucle un ou deux dossiers importants, donc celui du fameux grand attaquant. D'ici le 31 août, tout peut se passer et il ne serait pas étonnant que l'OM boucle un ou deux dossiers importants, donc celui du fameux grand attaquant.

