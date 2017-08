Liverpool : un ancien prévient Coutinho

Désireux de rejoindre le FC Barcelone, le milieu offensif Philippe Coutinho (25 ans) est pour le moment retenu par Liverpool. Alors que Steven Gerrard souhaite qu’il reste (voir ici), un autre ancien joueur du club, Steve McManaman, a mis la pression sur le Brésilien.

"Si Coutinho va au Barça, il mettrait un coup de poignard dans le dos de Liverpool. Il est mal conseillé. Il ne doit pas demander un transfert. Il doit seulement avoir une conversation avec Liverpool en privé et prendre une décision. Le club ne peut pas le remercier en janvier avec un contrat énorme et quelques mois plus tard se prendre un coup de poignard dans le dos. Liverpool a toujours le droit de lui dire : "Tu restes ici parce que nous jouons la Ligue des Champions". Le mercato est bientôt fini et il sera impossible pour Liverpool de le remplacer s’il part", a indiqué l’Anglais au micro de BT Sport.

Coutinho est prévenu !