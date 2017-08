Chelsea : Diego Costa se paie Conte « Par Youcef Touaitia - Le 14/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Indésirable, l'attaquant Diego Costa (28 ans) ne portera plus les couleurs de Chelsea en raison de ses relations exécrables avec Antonio Conte. Alors qu'il souhaite rejoindre l'Atletico Madrid, l'international espagnol a sérieusement égratigné son coach dans un entretien accordé au Daily Mail. "Vous savez que c’est le coach qui ne me veut plus. (...) Je ne voulais pas partir, j’étais heureux. Mais quand l’entraîneur ne veut plus de vous, vous devez partir. (...) En janvier, des choses se sont passées avec le coach. J’étais sur le point de prolonger mon contrat et ils (les dirigeants, ndlr) ont freiné les choses. Je soupçonne le manager d’être derrière tout ça. Il a demandé à ce que ça se passe comme ça. Il a son opinion et il n’en changera pas. Je le respecte en tant que coach. Il a fait du bon travail, mais je ne le respecte pas en tant que personne. Ce n’est pas un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Il est très distant, il n’a pas de charisme", a lancé l'ancien Colchonero. Déjà peu apprécié par Conte, Costa a définitivement signé sa fin avec une telle sortie. Déjà peu apprécié par Conte, Costa a définitivement signé sa fin avec une telle sortie.

News lue par 16278 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+