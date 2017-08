Guingamp : Sorbon impressionné par le PSG

Ce dimanche, Guingamp a lourdement chuté face au Paris Saint-Germain (0-3) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Malgré un énorme courage, le défenseur central breton Jérémy Sorbon (34 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a été obligé de s'incliner avec ses partenaires devant la supériorité des Parisiens.

"Il aurait fallu faire pareil en seconde période, notamment dans l'impact, les empêcher de jouer, mais ils ont mis ensuite plus de rythme, les appels dans le dos nous ont fait mal. Le premier but nous met dedans et la fatigue s'accumule. On n'a pas réussi à les mettre en difficulté. Paris était très costaud, ça va vite... Ça révèle leur qualités offensives, ils vont aller loin cette année", a prédit Sorbon pour Canal +.

En tout cas, sur ce premier match avec Neymar, le PSG a affiché de belles promesses.